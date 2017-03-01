انفراد.. بعد تأكد خبر توقيف ''ولد الفشوش'' هذه هي التهم الثقيلة المُحتملة التي تنتظره ﻿

بعد تأكد خبر توقيف ''ولد لفشوش'' الذي تسبب في حادث سير خطير بالرباط و هو في حالة سكر طافح و إحداث فوضى من المرتقب أن تقدم تهم ثقيلة لصاحب فيديو ''Mr le constateur '' .

شوف تيفي:



بعد تأكد خبر توقيف "ولد لفشوش" الذي تسبب في حادث سير خطير بالرباط و هو في حالة سكر طافح و إحداث فوضى من المرتقب أن تقدم تهم ثقيلة لصاحب فيديو "Mr le constateur " .

و أكدت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن أول التهم التي ستقدم لـ"حمزة الدرهم" هي السكر العلني و السياقة في حالته و هي جنح تفضي إلى سحب رخصة السياقة بصفة نهائية مع عقوبة السجن الموقوف التنفيذ و غرامة مالية تصل إلى حوالي 10 ألف درهم.

و أضافت نفس المصادر أن "ولد الفشوش" من المتوقع أن توجه له تهمة ثقيلة تتمثل في إهانة الضابطة القضائية كما ظهر في الشريط من حلال تهكمه على الشرطي الذي حل إلى مكان الحادث قصد تحرير المعاينة القضائية و هي تهمة فد تصل إلى حوالي سنتين سجنا نافذة .