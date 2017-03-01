عاجل.. استنفار أمني بأناسي بسبب انفجار قنينة غاز أوقع حصة ثقيلة من الضحايا ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
علمت "شوف تيفي" أن دوار "البوهالي" أهل الغلام القريب من منطقة أناسي طريق "تيط مليل" و الذي كان مسرحا لحادث انفجار قنينة غاز , يشهد في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا لمختلف تلاوين الأمن.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن قائد و باشا المنطقة و فور علمهما بالحادث حلا بعين المكان و رئيس الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية أناسي بالإضافة الى ممثلين السلطة المحلية و عدد كبير من رجال الأمن و القوات المساعدة و الرجال الوقاية المدينة .
و أفادت مصادر "شوف تيفي" أن النسوة الثلاثة نقلوا إلى مستشفى ابن رشد قادمين إليه من مستشفى المنصور بعد تعرضهن لإصابات و حروق خطير جراء انفجار قنينتين غاز صغيرة و كبيرة أوقعت وفاة طفل يرجح أن عمره لم يتجاوز السنتين قيد حياته .
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