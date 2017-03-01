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فاجعة خطيرة ضواحي الدارالبيضاء (إليكم التفاصيل الصادمة )

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 22:19 فاجعة خطيرة ضواحي الدارالبيضاء (إليكم التفاصيل الصادمة ) | حوادث و حقوق
فاجعة خطيرة ضواحي الدارالبيضاء (إليكم التفاصيل الصادمة )
شهد دوار ''الباهلة'' التابع لمنطقة ''تيط مليل'' ضواحي البيضاء كارثة حقيقة قبل قليل من يومه الأربعاء , و ذلك بعدما انفجرت قنينة غاز من الحجم الكبير باحدى المنازل متسببة في في وفاة طفل صغير يبلغ من العمر

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

شهد دوار "الباهلة" التابع لمنطقة "تيط مليل" ضواحي البيضاء كارثة حقيقة قبل قليل من يومه الأربعاء , و ذلك بعدما انفجرت قنينة غاز من الحجم الكبير باحدى المنازل متسببة في في وفاة طفل صغير يبلغ من العمر قيد حياته حوالي السنتين و إصابة 3 نسوة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الحادث و الذي خلف خسائر مادية جسيمة ترك ذعرا كبيرا في صفوف ساكنة الحي .

و أضافت ذات المصادر أن المصابات نقلن على وجه السرعة في حالة خطيرة الى مستعجلات مستشفى المنصور بحي البر نوصي قصد تلقي العلاجات الأولية قبل إحالتهن على المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء .

هذا و قد انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية فيما تكلفت عناصر الأمن بفتح تحقيق في الموضوع قصد التعرف على الأسباب الكاملة لهذه الفاجعة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الباهلة شوف تيفي الوقاية المدنية مستشفى المنصور المستشفى الجامعي ابن رشد

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