سعد الدين العثماني يفشل في أول إختبار مقارنة بسلفه بن كيران ﻿

لاحديث في صفحات التواصل الإجتماعي سوى عن البرنامج الحكومي الذي عرضه عشية اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي أقر شخصيا أمام البرلمانيين بازدياد قاعدة المغاربة المتابعين للشأن السياسي

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لاحديث في صفحات التواصل الإجتماعي سوى عن البرنامج الحكومي الذي عرضه عشية اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي أقر شخصيا أمام البرلمانيين بازدياد قاعدة المغاربة المتابعين للشأن السياسي بأدق تفاصيله.



وأول نقطة إتفق عليها النشطاء الفايسبوكيين و فاعلون سياسيون، فشل سعد الدين العثماني في أول إختبار وهو المحافظة على متابعة المغاربة لكلمة رئيس الحكومة بالبرلمان خاصة عرض البرنامج الحكومي، حيث عاد العثماني إلى المصطلحات الفضفاضة والتقنية التي لا يستوعبها أغلب المغاربة لتحليل وتوضيح برنامجه الحكومي.



وإتهم عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية من خلال تدوينات فايسبوكية، زميلهم العثماني بالتراجع عن سياسة الوضوح واللجوء إلى البولميك ولغة الخشب التي لن تنسيهم أبدا رئيس الحكومة السابق بن كيران، حيث طالبوا العثماني بالواقعية في وعوده وعن الكيفية التي سيلجأ إليها لتنزيل برنامجه الحكومي وليس فقط أرقام سيتراجع عنها لاحقا بمبرر الجفاف أو التوترات الخارجية.



وذهب آخرون بعيدا في المقارنة بين العثماني وبن كيران رغم إنتمائهما لنفس الحزب والتنظيم، إذ أن بن كيران لجأ إلى اللغة البسيطة والعميقة التي يفهمها المغاربة، مع إضفاء "الفرجة" لطريقة الإلقاء رغم معارضة الكثيرين لبرامجه وسياسته لكنه أجبرهم على متابعة خرجاته، فيما العثماني فشل في الحفاظ على متابعة المهتمين فما بالك بالفئات الأخرى من المجتمع.