عاجل: الخبر الذي ينتظره الجميع.. توقيف ولد لفشوش بعد حادثة الفيراري و الشامبانيا بالرباط ﻿

في إطار البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني مساء يومه الأربعاء، أنه تم توقيف الشاب حمزة الدرهم الذي ظهر

شوف تيفي:م غ

في إطار البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني مساء يومه الأربعاء، أنه تم توقيف الشاب حمزة الدرهم الذي ظهر في فيديو و هو يتباهى بالشامبانيا في سيارته الفيراري من طرف الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح ولاية امن الدار البيضاء



وبعد هذا التوقيف الذي أشرفت عليه مديرية الحموشي، يضيف مصدرنا، تقرر فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بعد توقيفه بمدينة الدار البيضاء بأمر من النيابة العامة و ترحيله إلى الرباط و ذلك بغرض تحديد جميع ظروف و ملابسات القضية في انتظار ما ستقرره النيابة العامة



و يأتي توقيف المعني بالأمر في إطار التحقيقات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه القضية و التي أصبحت تعرف إعلاميا بولد لفشوش.