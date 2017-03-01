خطير.. حجز 1000 ''شارجور'' مزور بأكادير ﻿

تمكنت عناصر جمارك اكادير بداية الأسبوع الجاري من حجز حوالي الف ''شارجور'' مزور إلى جانب إكسسوارات أخرى بعدما شكت العناصر بشأن حقيبة ضخمة أحيلت على التفتيش.

شوف تيفي:



تمكنت عناصر جمارك اكادير بداية الأسبوع الجاري من حجز حوالي الف "شارجور" مزور إلى جانب إكسسوارات أخرى بعدما شكت العناصر بشأن حقيبة ضخمة أحيلت على التفتيش.

و ذكرت أخبار اليوم التي أوردت الخبر أن عناصر الوحدة الجمركية لم تتمكن من تحديد مالك الصفقة ليتم اقتياد الحافلة بمن فيها نحو ميناء أكادير حيث المقر الجهوي لمصالح الجمارك حيث تم الاستماع الى السائق في محضر قانوني مع مصادرة المحجوز و اتلافه.

و ذكرت الجريدة أن العناصر الجمركية فتحت تحقيقا حول مصدر البضاعة و مالكها لإحالة جميع المتهمين على العدالة وتغريمهم وفق ما ينص عليه القانون بشأن المواد المهربة غير الخاضعة للرسم الجمركي.

و أضافت المصادر أن التحقيقات الأولية بينت أن الشحنة قادمة من الصين و دخلت البلاد عبر موريتانيا يتم شحنها الى كلميم متوجهة نحو البيضاء و عند تفتيشها لم يتم التعرف على صاحب المحجوزات.

و كانت "الشارجورات" ذات الجودة الرديئة من صنع صيني قد خلفت عدد من الفواجع و المآسي بعدد من مدن المملكة .