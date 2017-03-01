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بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 20:59 بالفيديو...صراع بين أعضاء البيجيدي في أكادير حول أسواق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | بوليتيك
بالفيديو...صراع بين أعضاء ''البيجيدي '' في أكادير حول أسواق ''المبادرة الوطنية للتنمية البشرية''
تحول إجتماع بمقرالمجلس البلدي لأكادير، إلى حلبة للمصارعة والسب والشتم، أثناء قرعة توزيع محلات تجارية على المستفيذين، شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي تدارت بأنزا.

شوف تيفي

تحول إجتماع بمقرالمجلس البلدي لأكادير، إلى حلبة للمصارعة والسب والشتم، أثناء قرعة توزيع محلات تجارية على المستفيذين، شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي تدارت بأنزا.

وكشف "أحمد السكتاني" فاعل جمعوي، وعضو بحزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير، أن السبب الحقيقي وراء الأحداث التي شهدتها قاعة الإجتماعات صبيحة اليوم الأربعاء بالمجلس البلدي بأكادير، هو إقصاء بعض المواطنين الذين يعيشون ظروفا إجتماعية صعبة رغم كونهم من السكان الأوائل الذي قدموا طلبات الإستفاذة من المحلات التجارية التي شيدت بإشراف من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأضاف ذات المصدر، أن المجلس المسير لبلدية أكادير قام بتهديد المحتجين بالمتابعة القضائية، عبر إحضار مفوض قضائي، حيث طالب ذات المصدر من المسؤولين المركزيين بعث لجان تحقيق مركزية، للوقوف على حقيقة الموضوع والقطع مع أسلوب "باك صاحبي وأسرتك تصوت على الحزب في الإنتخابات".

من جهة ثانية، قال مصدر من المجلس البلدي لأكادير، أن بعض المواطنون إحتجوا بشدة ضد مستشارين بالمجلس البلدي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، بينهم العضو السابق بالحزب "أحمد السكتاني" المطرود من الحزب.

وأقر ذات المصدر، إحضار المجلس البلدي لعون قضائي لتوثيق العملية وهي الخطوة نفسها التي قام بها المحتجون والمعارضون للوائح المستفيذين، معترفا بوجود صراعات سياسية داخل حزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير بسبب التدبير والتسيير الذي تشهده المدينة في عهد صالح المالوكي والتي تزداد تأزما يوما بعد يوم.

‫شوف تيفي

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المجلس البلدي أكادير التدبير والتسيير التنمية المواطنين شوف تيفي

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