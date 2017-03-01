 اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي | بوليتيك

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل | بوليتيك

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي | بوليتيك

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ترويج مغالطات | بوليتيك

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ''ترويج مغالطات''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 20:40 اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك
اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة
يبدو أن قيدوم '' الشيوعيين'' بالمغرب، مولاي إسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، اختلط عليه الحابل والنابل، وهو يتحدث في برنامج '' ضيف الأولى'' على القناة الأولى، أمس الثلاثاء 18 ابريل، عن

شوف تيفي

يبدو أن قيدوم '' الشيوعيين'' بالمغرب، مولاي إسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، اختلط عليه الحابل والنابل، وهو يتحدث في برنامج '' ضيف الأولى'' على القناة الأولى، أمس الثلاثاء 18 ابريل، عن القطاع الفلاحي بالمغرب.

وساق رئيس مجلس الرئاسة لحزب '' البي بي اس''، مجموعة من المغالطات حين تشكيكه في إحصائيات وأرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري التي قالت إن محصول الحبوب لهذه السنة سيتجاوز 102 مليون قنطار.

ورغم أن وزارة أخنوش اعتمدت على معطيات دقيقة، بالنظر إلى التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة، إلا أن كبير التقدميين اختار خطابا ''تيئيسيا ''، حين زعم أن هذا المحصول لن يتجاوز 66 مليون قنطار على الأكثر، رغم أن الأمطار التي تهاطلت هذه السنة وفي وقتها المحدد يؤشر على منتوج وأرقام فلاحية مشجعة .

ويُجهل السبب الحقيقي وراء تكذيب العلوي للمعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة، كما أن تشكيكه في هذه المعطيات واختلاق معطيات لا سند لها، يبقى محط تساؤل كبير.

واستبعد العلوي الذي حل ضيفا على التيجيني، أن يتم تحقيق محصول 102 مليون قنطار لأنه بحسب عزمه '' هذا الموسم ليس مطير'' بحسبه، وهو معطى تنفذه الوقائع، حيث شهد المغرب خلال بداية السنة الجارية تساقطات مطرية مهمة، مما يعني أن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيكون ممتازا، الله يهديك أسي العلوي زعما رآك واحد من العقلاء الإيجابيين فهاد البلاد .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة الفلاحة اسماعيل العلوي أخنوش موسم فلاحي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي | بوليتيك

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران | بــووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا | بــووز

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما خسراتسيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎ | بــووز

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما ''خسرات''سيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎

بالفيديو.. شوفو أكبر عجل فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أكبر ''عجل'' فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

﻿ ﻿
اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.