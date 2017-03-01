اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة ﻿

يبدو أن قيدوم '' الشيوعيين'' بالمغرب، مولاي إسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، اختلط عليه الحابل والنابل، وهو يتحدث في برنامج '' ضيف الأولى'' على القناة الأولى، أمس الثلاثاء 18 ابريل، عن

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يبدو أن قيدوم '' الشيوعيين'' بالمغرب، مولاي إسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، اختلط عليه الحابل والنابل، وهو يتحدث في برنامج '' ضيف الأولى'' على القناة الأولى، أمس الثلاثاء 18 ابريل، عن القطاع الفلاحي بالمغرب.

وساق رئيس مجلس الرئاسة لحزب '' البي بي اس''، مجموعة من المغالطات حين تشكيكه في إحصائيات وأرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري التي قالت إن محصول الحبوب لهذه السنة سيتجاوز 102 مليون قنطار.

ورغم أن وزارة أخنوش اعتمدت على معطيات دقيقة، بالنظر إلى التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة، إلا أن كبير التقدميين اختار خطابا ''تيئيسيا ''، حين زعم أن هذا المحصول لن يتجاوز 66 مليون قنطار على الأكثر، رغم أن الأمطار التي تهاطلت هذه السنة وفي وقتها المحدد يؤشر على منتوج وأرقام فلاحية مشجعة .

ويُجهل السبب الحقيقي وراء تكذيب العلوي للمعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة، كما أن تشكيكه في هذه المعطيات واختلاق معطيات لا سند لها، يبقى محط تساؤل كبير.

واستبعد العلوي الذي حل ضيفا على التيجيني، أن يتم تحقيق محصول 102 مليون قنطار لأنه بحسب عزمه '' هذا الموسم ليس مطير'' بحسبه، وهو معطى تنفذه الوقائع، حيث شهد المغرب خلال بداية السنة الجارية تساقطات مطرية مهمة، مما يعني أن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيكون ممتازا، الله يهديك أسي العلوي زعما رآك واحد من العقلاء الإيجابيين فهاد البلاد .