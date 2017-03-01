خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء ﻿

تزامنا وإجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا لمسؤوليها العسكريين تؤكد فيه إستعداد قواتها للحرب والتدخل عسكريا تحسبا لأي طارئ.

شوف تيفي



تزامنا وإجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا لمسؤوليها العسكريين تؤكد فيه إستعداد قواتها للحرب والتدخل عسكريا تحسبا لأي طارئ.

وكشف البيان، عن إشادة "إبراهيم غالي" زعيم البوليساريو، للتجند والاستعداد للقتال بين العناصر المسلحة وشباب مخيمات تندوف، للتصدي بكل حزم للمخططات التي تستهدف الجبهة ومسؤوليها على حد قول البيان.

ويأتي البيان الجديد في ظل الإجتماعات الماراطونية التي يشهدها مقر مجلس الأمن بين عدد من ممثلي الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، بالإضافة إلى مسؤولين بمنظمة الوحدة الإفريقية والمينورسو، للوقوف على حقيقة الأوضاع تمهيدا لإستصدار قرارات في الموضوع.

ويرى العديد من المتتبعين أن البوليساريو، ترغب فقط التشويش على إجتماعات مجلس الأمن، عقب تسرب أخبار تفيذ تبني مجلس الأمن للدعوة السابقة لأنطونيو غوتيريس الموجهة "للبوليساريو" قصد سحب عناصرها المسلحة من الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا.