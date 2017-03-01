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العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 20:24 العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك
العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا
أعلن سعد الدين العثماني قبل قليل أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن البرنامج الحكومي يسعى إلى تحقيق نسبة نمو تصل 5.5 في أفق 2021.

شوف تيفي

أعلن سعد الدين العثماني قبل قليل أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن البرنامج الحكومي يسعى إلى تحقيق نسبة نمو تصل 5.5 في أفق 2021.

وصرح العثماني أن المغرب تمكن من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي.

وبناء على هذه الخطوات الوازنة يضيف العثماني، ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة، حيث ستضع الحكومة في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار،كما ستعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.

وإنسجاما مع هذه التوجهات، يسعى البرنامج الحكومي إلى تحقيق المؤشرات الماكرو اقتصادية في أفق سنة 2021، حيث كشف العثماني أن حكومته تسعى إلى تحيق معدل النمو الاقتصادي بين 4,5% و 5,5% وحصر عجز الميزانية في 3% ومديونية الخزينة في أقل من 60% ونسبة التضخم في أقل من أقل من 2% في حين تعهد رئيس الحكومة الإبقاء على نسبة البطالة في حدود 8,5%.

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