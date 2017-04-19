بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي ﻿

نشر سفيان البحري اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية صورة للملك محمد السادس مع مواطنين أمريكيين بمقر إقامته بميامي الأمريكية.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية صورة للملك محمد السادس مع مواطنين أمريكيين بمقر إقامته بميامي الأمريكية.

وأوضح البحري أن العديد من الأمريكيين عبروا عن إعجابهم بالملك محمد السادس، وقد توجهوا إلى مقر إقامته بميامي، مشيرا إلى أن العديد منهم ربط الاتصال بصفحته واستفسر عن اسم الفندق الذي يقيم به الملك من أجل التقاط صور تذكارية معه.

وكتب البحري في تدوينته إلى جانب الصورة " أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس توجهوا للفندق الذي يقيم فيه ملكنا وقد توصلت صفحتنا برسائل كثيرة من أمريكيين ومغاربة أمريكا يستفسرون عن اسم الفندق الذين يقيم فيه جلالته قصد لقائه والتقاط صور تذكارية مع أحسن ملك في العالم".