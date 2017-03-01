 تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي | بوليتيك

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل | بوليتيك

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي | بوليتيك

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ترويج مغالطات | بوليتيك

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ''ترويج مغالطات''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 20:08 تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل | بوليتيك
تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، بصفة استثنائية وأخيرة ، تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ، وذلك لتجديد صلاحية هذه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، بصفة استثنائية وأخيرة ، تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ، وذلك لتجديد صلاحية هذه البطاقة.

ويندرج هذا التكوين، المدعم من طرف الدولة، في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المتعلقة بالتكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين لمركبات نقل البضائع ونقل المسافرين وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الإقبال الضعيف للسائقين المعنيين بالخضوع إلى هذا التكوين في الأشهر الأولى من السنة الجارية خلافا للوتيرة التصاعدية التي شهدتها هذه العملية منذ انطلاقها والتي سجلت نسبة ملء تفوق الطاقات المعروضة عند متم السنة الماضية، كان الدافع لاتخاذ قرار التمديد لتمكين العدد المتبقي من السائقين من الاستفادة من هذا التكوين في أحسن الظروف.

وسجل البلاغ أن الوزارة تجدد الدعوة إلى كافة السائقين المعنيين لتسوية وضعيتهم المتعلقة بحيازتهم أثناء سياقتهم المهنية لبطاقة السائق المهني سارية المفعول، أو شهادة تثبت الخضوع للتكوين المهني الإجباري أو التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي، أو الاستدعاء لحضور دورة للتكوين المستمر الإجباري أو التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين يشير إلى تاريخ اجتياز التكوين.

وذكر أنه يتعين على السائقين المهنيين المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديريات الجهوية أو الإقليمية للوزارة من أجل حجز مقاعدهم في الحصص المفتوحة المبرمجة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفقا للبرنامج الزمني الموضوع لهذه الغاية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المصالح ستعمل بتنسيق مع مؤسسات المكتب ابتداء من 1 ماي المقبل إلى 30 شتنبر المقبل، على برمجة وتوزيع المقاعد المحجوزة بصفة منتظمة للاستفادة من التكوين المدعم إلى حدود 31 دجنبر المقبل.

وأهابت الوزارة بجميع السائقين المعنيين ضرورة الحرص على حجز مقاعدهم في الحصص المفتوحة قبل نفاذ المقاعد المخصصة وقبل العمل على تفعيل المراقبة المتعلقة بتوفر السائقين على بطاقة السائق المهني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة التجهيز والنقل التكوين المستمر النقل الطرقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران | بــووز
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا | بــووز

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما خسراتسيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎ | بــووز

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما ''خسرات''سيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎

بالفيديو.. شوفو أكبر عجل فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أكبر ''عجل'' فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

﻿ ﻿
اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.