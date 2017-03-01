تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ﻿

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، بصفة استثنائية وأخيرة ، تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ، وذلك لتجديد صلاحية هذه

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، بصفة استثنائية وأخيرة ، تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل ، وذلك لتجديد صلاحية هذه البطاقة.

ويندرج هذا التكوين، المدعم من طرف الدولة، في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المتعلقة بالتكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين لمركبات نقل البضائع ونقل المسافرين وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الإقبال الضعيف للسائقين المعنيين بالخضوع إلى هذا التكوين في الأشهر الأولى من السنة الجارية خلافا للوتيرة التصاعدية التي شهدتها هذه العملية منذ انطلاقها والتي سجلت نسبة ملء تفوق الطاقات المعروضة عند متم السنة الماضية، كان الدافع لاتخاذ قرار التمديد لتمكين العدد المتبقي من السائقين من الاستفادة من هذا التكوين في أحسن الظروف.

وسجل البلاغ أن الوزارة تجدد الدعوة إلى كافة السائقين المعنيين لتسوية وضعيتهم المتعلقة بحيازتهم أثناء سياقتهم المهنية لبطاقة السائق المهني سارية المفعول، أو شهادة تثبت الخضوع للتكوين المهني الإجباري أو التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي، أو الاستدعاء لحضور دورة للتكوين المستمر الإجباري أو التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين يشير إلى تاريخ اجتياز التكوين.

وذكر أنه يتعين على السائقين المهنيين المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديريات الجهوية أو الإقليمية للوزارة من أجل حجز مقاعدهم في الحصص المفتوحة المبرمجة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفقا للبرنامج الزمني الموضوع لهذه الغاية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المصالح ستعمل بتنسيق مع مؤسسات المكتب ابتداء من 1 ماي المقبل إلى 30 شتنبر المقبل، على برمجة وتوزيع المقاعد المحجوزة بصفة منتظمة للاستفادة من التكوين المدعم إلى حدود 31 دجنبر المقبل.

وأهابت الوزارة بجميع السائقين المعنيين ضرورة الحرص على حجز مقاعدهم في الحصص المفتوحة قبل نفاذ المقاعد المخصصة وقبل العمل على تفعيل المراقبة المتعلقة بتوفر السائقين على بطاقة السائق المهني.