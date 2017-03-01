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الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 20:05 الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق
الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 3030 قرصا

"شوف تيفي"

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 3030 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل، ومبلغ مالي قدره 66 ألف و850 درهما، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة، على متن سيارة خاصة بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، مضيفا أن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية وزوجته وشخص ثالث.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف جميع المشتبه فيهم المحتملين.

وتندرج هذه العملية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بهدف مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قرص مهلوس المديرية العامة للأمن الوطني النيابة العامة

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