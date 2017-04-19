بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي ﻿

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس الفايسبوكية، صورة جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى مع أسرة مغربية، حلت بميامي من أجل اللقاء بهما.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس الفايسبوكية، صورة جديدة للملك محمد السادس والأميرة للا سلمى مع أسرة مغربية، حلت بميامي من أجل اللقاء بهما.

وأوضح سفيان البحري أن المغربية خديجة، أكدت له أن الملك محمد السادس استقبلها رفقة زوجها وأطفالها بمقر إقامته، مشيرة إلى أن الأميرة للا سلمى تفاعلت مع ابنها.

وأفادت المغربية المذكورة في كشفها عن تفاصيل هذا اللقاء أن الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى متواضعان جدا ومنسجمان مع بعضهما وهو ما أثار إعجابها.

وكتب البحري إلى جانب الصورة " في إتصال لخديجة مع سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس أخبرتنا: " مشيت أنا والزوج ديالي مروان وولادي آية ومهدي لمقر إقامة جلالته، دخلنا واستقبلنا ملكنا والأميرة للا سلمى ، سلمنا عليهوم وسولني سيدنا على أسماء وليداتي... الأميرة للا سلمى بقات كاتداعب ولدي مهدي ولعبات معاه...الصراحة متواضعين بزاف ومنسجمين.. الله يخليهوم لبعض ويحفظهم للمغاربة كاملين ".