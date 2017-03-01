شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ''ترويج مغالطات'' ﻿

شهدت المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية بمدينة الحسيمة، يومه الأربعاء 19 أبريل 2017، شللا تاما بعد أن قرر ممرضو المدينة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه فعاليات نقابية بالقطاع الصحي،

شوف تيفي

شهدت المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية بمدينة الحسيمة، يومه الأربعاء 19 أبريل 2017، شللا تاما بعد أن قرر ممرضو المدينة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه فعاليات نقابية بالقطاع الصحي، للمطالبة بـ'' إقرار المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الممرضين والممرضات المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي وتسوية وضعيتهم".

وفي هذا الصدد، اتهم نور الدين الإدريسي، ممرض وفاعل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة الحسين الوردين بـ ''ترويج المغالطات''، في الأوساط الإعلامية، حين قال إن الممرضين البالغ عددهم 27 ألف يطالبون بالولوج إلى سلك الماستر، بينما أن احتجاجهم أتى للمطالبة فقط بالمعادلة الإدارية والعلمية وفق شروط مُحددة منها الحصول على شهادة البكالوريا زائد ثلاثة.

وأوضح الممرض المذكور في حديثه لـ ''شوف تيفي''، أن الوزير الوردي، أصبح جزءا من ''مشكل'' المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم التمريض، مشيرا إلى أن ملف الممرضين '' كان في طريقه إلى الحل مع الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، إلا أن مجيء الحسين الوردي عرقل هذا الملف وأعاده إلى نقطة الصفر''.

وأضاف أن الوردي يثير حجج واهية منها قوله أن ممثلي الممرضين يفاوضون '' قطاعات وزارية أخرى كالتعليم العالي''، وهو ما اعتبره المتحدث نفسه '' مجرد تضليل وكذب''، متسائلا عما إذا كان إجراء المشاورات من أجل تفعيل المعادلة للممرضين '' يتطلب أكثر من ست سنوات؟!!!.''.