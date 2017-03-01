 عاجل و بالفيديو: أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح ﻿
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عاجل و بالفيديو: أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 19:33 عاجل و بالفيديو: أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو: أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح
''الله ياخد فيهم الحق..'' هكذا ردت الفنانة القديرة فاطمة تيحيحيت على إشاعة الفيديو الجنسي الذي تم تداوله اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي نسبه مجهلون لها.

شوف تيفي: م غ /م ج

"الله ياخد فيهم الحق.." هكذا ردت الفنانة القديرة فاطمة تيحيحيت على إشاعة الفيديو الجنسي الذي تم تداوله اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي نسبه مجهلون لها.

و قالت الفنانة الأمازيغية في اتصال هاتفي من إيطاليا مع "شوف تيفي" :"أنا أم و جدة ومايمكنش ندير دوك لفضايح كاملين وأنا عارفة شكون نشر هاذشي و تاهمني و غادي نمشي معاهم للقضاء.."

و بلغة حزينة ممزوجة بالدموع، طالبت الفنانة المغربية من جمهورها عبر "شوف تيفي" بعدم تصديق هذه الروايات التي تريد فقط التشويش على حياتها و تشويه سُمعتها داخل الوسط الفني.

و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها" الأمر الذي نفته الفنانة المغربية جملة و تفصيلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيحيحيت فيديو فاضح

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اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

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