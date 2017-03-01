عاجل و بالفيديو: أول تصريح بالدموع للفنانة فاطمة تيحيحيت بعد اتهامها بممارسة الجنس في فيديو فاضح ﻿

''الله ياخد فيهم الحق..'' هكذا ردت الفنانة القديرة فاطمة تيحيحيت على إشاعة الفيديو الجنسي الذي تم تداوله اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي نسبه مجهلون لها.

شوف تيفي: م غ /م ج

"الله ياخد فيهم الحق.." هكذا ردت الفنانة القديرة فاطمة تيحيحيت على إشاعة الفيديو الجنسي الذي تم تداوله اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي نسبه مجهلون لها.



و قالت الفنانة الأمازيغية في اتصال هاتفي من إيطاليا مع "شوف تيفي" :"أنا أم و جدة ومايمكنش ندير دوك لفضايح كاملين وأنا عارفة شكون نشر هاذشي و تاهمني و غادي نمشي معاهم للقضاء.."



و بلغة حزينة ممزوجة بالدموع، طالبت الفنانة المغربية من جمهورها عبر "شوف تيفي" بعدم تصديق هذه الروايات التي تريد فقط التشويش على حياتها و تشويه سُمعتها داخل الوسط الفني.



و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها" الأمر الذي نفته الفنانة المغربية جملة و تفصيلا.