تقرير أمريكي يسجل ''صفر'' عملية إرهابية بالمغرب سنة 2016 ويُشيد بمجهودات الملك ﻿

كشف تقرير أمريكي صادر عن المركز الجامعي حول دراسة الإرهاب، أن المغرب صنف من بين الدول '' الأقل تعرضا'' لظاهرة الإرهاب الذي تجتاح العالم في الآونة الأخيرة، خصوصا بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث سجل

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كشف تقرير أمريكي صادر عن المركز الجامعي حول دراسة الإرهاب، أن المغرب صنف من بين الدول '' الأقل تعرضا'' لظاهرة الإرهاب الذي تجتاح العالم في الآونة الأخيرة، خصوصا بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث سجل المغرب '' صفر'' عملية إرهابية خلال سنة 2016.

وأورد تقرير المركز الأمريكي الجديد، بحسب دراسة أجراها بعنوان'' الإرهاب بشمال إفريقيا والساحل في 2016''، أن المغرب طور، خلال السنة الماضية، قدراته لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتمكن من وضع حد لعدد من الخلايا الإرهابية، وحجز الأسلحة التي كانت ستستعمل لهذا الغرض، بحسب ما سجله التقرير.

كما نوه التقرير، بشكل خاص، بمجهودات الملك محمد السادس في هذا المجال، ودعوته '' إلى نبذ العنف والتطرف''، مشيرا إلى أن المغرب منذ سنة 2017، منع إنتاج وبيع '' البرقع''، لأن '' هذا النوع من اللباس، الذي يُغطي كامل وجه المرأة، من شأنه أن يستغل في تنفيذ عمليات إرهابية'' يضيف تقرير المركز الأمريكي الذي أنجز بتعاون مع معهد ''بوتوماك'' للدراسات السياسية.

كما أشاد التقرير نفسه، على عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي، وهو ما سيتيح التعاون الأمني العالمي، وتثبيت مبادئ السلم الذي يدعو إليها الدين الإسلامي، و'' قطع الطريق أمام التطرف''.

في مقابل ذلك، سجل ذات التقرير تزايد عدد الحوادث الإرهابية المُسجلة بالمنطقة المغاربية والساحل، بما نسبته 14 في المائة سنة 2016، وهي أكبر نسبة تُسجل منذ أحداث 11 شتنبر بأمريكا، وفق التقرير، والذي أفاد أن كل من ليبيا، مالي، تونس، الجزائر، من أكثر الدول التي الأكثر عرضة للإرهاب.