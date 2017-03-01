 تقرير أمريكي يسجل ''صفر'' عملية إرهابية بالمغرب سنة 2016 ويُشيد بمجهودات الملك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي | بوليتيك

بالصورة.. أمريكيون معجبون بالملك محمد السادس بميامي

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل | بوليتيك

تمديد أجل اجتياز التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين إلى غاية 31 دجنبر المقبل

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق

الديستي يسقط تجار أقراص مهلوسة بالبيضاء

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي | بوليتيك

بالصورة..هكذا تفاعلت الأميرة للا سلمى مع طفل في ميامي

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ترويج مغالطات | بوليتيك

شلل في القطاع الصحي بالحسيمة.. ونقابة موخاريق بالمدينة تتهم الوردي بـ ''ترويج مغالطات''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

تقرير أمريكي يسجل ''صفر'' عملية إرهابية بالمغرب سنة 2016 ويُشيد بمجهودات الملك

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 19:18 تقرير أمريكي يسجل صفر عملية إرهابية بالمغرب سنة 2016 ويُشيد بمجهودات الملك | بوليتيك
تقرير أمريكي يسجل ''صفر'' عملية إرهابية بالمغرب سنة 2016 ويُشيد بمجهودات الملك
كشف تقرير أمريكي صادر عن المركز الجامعي حول دراسة الإرهاب، أن المغرب صنف من بين الدول '' الأقل تعرضا'' لظاهرة الإرهاب الذي تجتاح العالم في الآونة الأخيرة، خصوصا بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث سجل

شوف تيفي 

كشف تقرير أمريكي صادر عن المركز الجامعي حول دراسة الإرهاب، أن المغرب صنف من بين الدول '' الأقل تعرضا'' لظاهرة الإرهاب الذي تجتاح العالم في الآونة الأخيرة، خصوصا بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث سجل المغرب '' صفر'' عملية إرهابية خلال سنة 2016.

وأورد تقرير المركز الأمريكي الجديد، بحسب دراسة أجراها بعنوان'' الإرهاب بشمال إفريقيا والساحل في 2016''، أن المغرب طور، خلال السنة الماضية، قدراته لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتمكن من وضع حد لعدد من الخلايا الإرهابية، وحجز الأسلحة التي كانت ستستعمل لهذا الغرض، بحسب ما سجله التقرير.

كما نوه التقرير، بشكل خاص، بمجهودات الملك محمد السادس في هذا المجال، ودعوته '' إلى نبذ العنف والتطرف''، مشيرا إلى أن المغرب منذ سنة 2017، منع إنتاج وبيع '' البرقع''، لأن '' هذا النوع من اللباس، الذي يُغطي كامل وجه المرأة، من شأنه أن يستغل في تنفيذ عمليات إرهابية'' يضيف تقرير المركز الأمريكي الذي أنجز بتعاون مع معهد ''بوتوماك'' للدراسات السياسية.

كما أشاد التقرير نفسه، على عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي، وهو ما سيتيح التعاون الأمني العالمي، وتثبيت مبادئ السلم الذي يدعو إليها الدين الإسلامي، و'' قطع الطريق أمام التطرف''.

في مقابل ذلك، سجل ذات التقرير تزايد عدد الحوادث الإرهابية المُسجلة بالمنطقة المغاربية والساحل، بما نسبته 14 في المائة سنة 2016، وهي أكبر نسبة تُسجل منذ أحداث 11 شتنبر بأمريكا، وفق التقرير، والذي أفاد أن كل من ليبيا، مالي، تونس، الجزائر، من أكثر الدول التي الأكثر عرضة للإرهاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العمليات الإرهابية محمد السادس الإتحاد الإفريقي الدين الإسلامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران | بــووز
منذ 6 دقائق

بالفيديو..لحظة توقيف المُنقبة اللي حصلوها كتصور عيالات عْريانات فحمام حي مولاي رشيد فكازا باش تصيفطهم لسعودي..شوفو ردة فعل الجيران

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا | بــووز

سيناريو بوركون كاد أن يتكرر بدرب سلطان لولا الألطاف الإلهية..و الساكنة تبيت في العراء..شوفو أشنو واقع فكازا

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما خسراتسيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎ | بــووز

فيديو صادم..عندما يبكي الرجال ..شاب يناشد الملك بعدما ''خسرات''سيارة الاسعاف بوالدته بين قلعة السراغنة و مراكش‎

بالفيديو.. شوفو أكبر عجل فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة | بــووز

بالفيديو.. شوفو أكبر ''عجل'' فمعرض الفلاحة بمكناس من دكالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الملك محمد السادس يمنح موافقته السامية على تعيينات جديدة

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة | بوليتيك

اسماعيل العلوي يختلق معطيات مغلوطة ليفند معطيات دقيقة لوزارة الفلاحة

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء | بوليتيك

خطير.. البوليساريو تعلن إستعدادها التدخل عسكريا و إعلان الحرب في الصحراء

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا | بوليتيك

العثماني يتعهد بتحقيق نسبة نمو تصل 5.5 سنويا

﻿ ﻿
اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.