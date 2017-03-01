عاجل...رئيس الحكومة يعلن زيادة في قيمة الدعم الممنوح للأرامل تحت تصفيقات البرلمانيين ﻿

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تعهد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن إستمرار الدعم الممنوح للنساء الأرامل والزيادة من قيمته كما وكيفا.
وجاء تعهد سعد الدين العثماني، خلال عرضه للبرنامج الحكومي في الجلسة الإفتتاحية العمومية للبرلمان التي تجري أطوارها في هذه اللحظات، حيث قال العثماني أن جميع مكونات الأغلبية الحكومية وافقت بدون شروط مسبقة على الإبقاء عن دعم الأرامل بل الزيادة في قيمته.
ومباشرة بعد إعلان العثماني، الإبقاء على الدعم الموجه للأرامل وكذا كشف خطة الحكومة على دعم صندوق التماسك الإجتماعي، رد البرلمانيون الحاضرون على الخطوة بالتصفيقات الحارة.
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