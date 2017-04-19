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عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 18:40 عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس | حوادث و حقوق
عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة داخل الوسط الفني، أن الفيديو الذي تم تداوله اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر فيه سيدة تمارس الجنس مع رجل، لا علاقة له بالفنانة المغربية

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة داخل الوسط الفني، أن الفيديو الذي تم تداوله اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر فيه سيدة تمارس الجنس مع رجل، لا علاقة له بالفنانة المغربية القديرة فاطمة تيحيحيت.

و قالت ذات المصادر، إن جهات معروفة تحاول التشويش على حياة الفنانة الخاصة و تشويه سُمعتها دخل الوسط الفني.

و أكدت مصادرنا أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المتداول لا تربطها أية علاقة بالفنانة المغربية ما عدا شبه صغير في الملامح.

و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها".

تيحيحيت

تيحيحيت

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شوف تيفي المغرب الفنانة تيحيحيت فيديو الجنس

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اليوم 18:40 GMT

عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس

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