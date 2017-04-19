عاجل:هذه حقيقة ظهور الفنانة المغربية تيحيحيت في فيديو تمارس الجنس مع رجل بدون ملابس ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة داخل الوسط الفني، أن الفيديو الذي تم تداوله اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر فيه سيدة تمارس الجنس مع رجل، لا علاقة له بالفنانة المغربية القديرة فاطمة تيحيحيت.
و قالت ذات المصادر، إن جهات معروفة تحاول التشويش على حياة الفنانة الخاصة و تشويه سُمعتها دخل الوسط الفني.
و أكدت مصادرنا أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المتداول لا تربطها أية علاقة بالفنانة المغربية ما عدا شبه صغير في الملامح.
و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها".
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