عاجل وبالصور..حريق مهول داخل براريك المغاربة في إسبانيا..الوثائق والفلوس ضاعو ليهم+تفصايل حصرية ﻿

أكد مصدر خاص لـ ''شوف تيفي'' من إسبانيا أن حريقا مهولا اندلع اليوم الأربعاء، في المئات من المنازل الصفيحية التي يقطن بها مهاجرون مغاربة بمنطقة ليبي الموجودة قرب مدينة ويلبا بالقرب من الحدود الإسبانية

"شوف تيفي":

أكد مصدر خاص لـ "شوف تيفي" من إسبانيا أن حريقا مهولا اندلع اليوم الأربعاء، في المئات من المنازل الصفيحية التي يقطن بها مهاجرون مغاربة بمنطقة ليبي الموجودة قرب مدينة ويلبا بالقرب من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا الحريق الذي قد يكون مفتعلا، تسبب في تشرد حوالي ألفي مغربي يعملون بالأراضي الفلاحية المحيطة بمنازلهم الصفيحية وخاصة بحقول "الفريز".

وأوضح ذات المصدر أن العديد من المهاجرين المغاربة، عبروا عن حزنهم الشديد بعد هذه الواقعة ودخل البعض منهم في حالة بكاء هستري نتيجة ضياع أوراق إقامتهم ومبالغ مالية مهمة تحصلوا عليها مقابل العمل في الحقول.

وأكد ذات المصدر أن جمعيات حقوقية، دخلت على الخط من أجل تقديم يد المساعدة إلى المغاربة المتضررين، مشيرا إلى أن الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما ما تزال شاحنات الإطفاء إلى غاية كتابة هذه الأسطر تقوم بعملها في إخماد النيران القوية التي انتشرت بسرعة كبيرة بسبب وقوع انفجارات ناجمة عن قنينات غاز صغيرة.