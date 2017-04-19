عاجل وبالصور..مسخوط الوالدين مبغاتش الأم تعطيه الفلوس يشري المخدرات بالبيضاء..وها شنو دارليها فالدار +تفاصيل خطيرة ﻿

أقدم شاب قبل قليل من يومه الثلاثاء على مستوى حي الدريسية 2 بالبيضاء، على تعنيف والدته وشقيقته بالإضافة إلى تكسير أثاث منزل أسرته بالكامل وهو في حالة هستيرية.

"شوف تيفي"

أقدم شاب قبل قليل من يومه الثلاثاء على مستوى حي الدريسية 2 بالبيضاء، على تعنيف والدته وشقيقته بالإضافة إلى تكسير أثاث منزل أسرته بالكامل وهو في حالة هستيرية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب البالغ من العمر 32 سنة، دخل في نقاش حاد مع والدته البالغة من العمر 57 سنة، والتي رفضت منحه مبلغا ماليا لاقتناء المخدرات، ليدخل في حالة هستيرية قام خلالها بتكسير أثاث منزله واعتدى على شقيقته التي كانت تحاول تهدئته ومنعه من مواصلة عمله المجنون.