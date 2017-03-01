مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات ﻿

عبرت ساكنة منطقة ''جبوشة'' ضواحي مدينة الخميسات عن غضبها واستيائها الشديد لغياب شبكة الاتصالات الخاصة بشركة للاتصالات منذ 15 يوما.

"شوف تيفي"

عبرت ساكنة منطقة "جبوشة" ضواحي مدينة الخميسات عن غضبها واستيائها الشديد لغياب شبكة الاتصالات الخاصة بشركة للاتصالات منذ 15 يوما.

وحسب سيدة تقطن بالمنطقة المذكورة في اتصال لها مع "شوف تيفي" فإن شخصا وصل لاتفاق مع الشركة بوضع العمود الخاص بالشبكة على قطعته الأرضية، وبعد أشهر من تثبيت العمود، قام صاحب القطعة الأرضية على قطع الشبكة فاجأة ودون سابق إنذار على جميع دواوير المنطقة، نظرا لعدم توصله بمستحقاته المالية المتفق عليها منذ 3 أشهر.

وأوضحت المتحدثة أن صاحب القطعة الأرضية، رفض بشكل تام إعادة الشبكة بالرغم من تدخل الدرك الملكي، موضحة أن هذا القرار تسبب في تعطيل مصالح العديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم منعزلين في غياب تام للشبكة بعد أن تعذر عليهم ربط الاتصالات أو استخدام الانترنيت.