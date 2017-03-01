 الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران | حوادث و حقوق

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني | بوليتيك

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة

خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 17:39 الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك على إثر الحادث المؤلم لسقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمينة والذي أدى إلى استشهاد

"شوف تيفي"+"و م ع"

 بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك على إثر الحادث المؤلم لسقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمينة والذي أدى إلى استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الملكية السعودية، كانوا يقومون بواجبهم القومي في الدفاع عن سيادة ووحدة اليمن الشقيق.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للعاهل السعودي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب السعودي الشقيق، عن أحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة، داعيا جلالته الله تعالى أن يشمل الشهداء الأبرار بواسع عفوه ورضوانه، ويمطرهم بشآبيب رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في البرقية، و"إذ أجدد لكم التأكيد على دعم المملكة المغربية المطلق وانخراطها الدائم واللامشروط في واجب التضامن العربي، في الدفاع عن سيادة واستقرار اليمن ورفع معاناته، فإني أسأل الله عز و جل أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة وشعبكم الشقيق من كل مكروه، وأن يسدل عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تعزية مواساة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني | بوليتيك

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل | بوليتيك

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل

إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان | بوليتيك

إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان

منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية | بــووز
منذ 9 دقائق

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها | بــووز

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو | بــووز

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو) | حالة خاصة

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مثير ولا يصدق.. صاحب بوطو مخلصاتوش شركة للاتصالات وهو يقطع الريزو على منطقة كاملة ضواحي الخميسات

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.