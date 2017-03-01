 سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران | حوادث و حقوق

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني | بوليتيك

نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة

خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 17:32 سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق
سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان
أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان، صبيحة اليوم الأربعاء، في إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة

شوف تيفي

أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان، صبيحة اليوم الأربعاء، في إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.

وكشف مصدر أمني، أن عملية الإيقاف تمت بحي تراست إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة أفضت إلى ضبط المشتبه فيه بالقرب من منزله، عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله مكنت من حجز كمية مهمة من الخمور محلية الصنع 171 قنينة وخمسة اسلحة بيضاء وسيف كبير الحجم، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة ودراجة نارية مخصصة لترويج المخدرات.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث، حيث مازالت العديد من المناطق والأحياء المجاورة لإنزكان تعيش عهد "السيبة" عبر سيطرة مشبوهين على هذه الأحياء بشكل كامل، خاصة حي "تراست" ومنطقة "الواد".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأمن الوطني الحراسة النظرية الإتجار المخدرات مشبوهين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران | حوادث و حقوق

خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية | بــووز
منذ 7 دقائق

من الرباط..هذه أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم وتوطيد العلاقات المغربية ـ الأوروبية

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها | بــووز

بالفيديو..عمدة الرباط الصديقي يستعد لإطلاق مفاجأة لساكنة الرباط و نواحيها

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو | بــووز

بالدموع: أم مكلومة..بسبب خطأ طبي ..البنج قتل ليا ولدي مشيت غِير نْختنو

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو) | حالة خاصة

رجل مغربي يبكي بدرب ليهود بالبيضاء.. 50عام و أنا ساكن ودابا جْرا عليا مول الدار..عاونوني باش منتشردش أنا ووليداتي (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمنية | بوليتيك
منذ 6 دقائق

الملك محمد السادس يُعزي خادم الحرمين الشريفين على إثر حادث سقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان | حوادث و حقوق

سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق

الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.