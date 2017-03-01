سقوط زعيم عصابة مطلوب وطنيا للإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بإنزكان ﻿

أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان، صبيحة اليوم الأربعاء، في إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة

شوف تيفي



أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان، صبيحة اليوم الأربعاء، في إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.



وكشف مصدر أمني، أن عملية الإيقاف تمت بحي تراست إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة أفضت إلى ضبط المشتبه فيه بالقرب من منزله، عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله مكنت من حجز كمية مهمة من الخمور محلية الصنع 171 قنينة وخمسة اسلحة بيضاء وسيف كبير الحجم، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة ودراجة نارية مخصصة لترويج المخدرات.



وإستنادا لذات المصدر، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث، حيث مازالت العديد من المناطق والأحياء المجاورة لإنزكان تعيش عهد "السيبة" عبر سيطرة مشبوهين على هذه الأحياء بشكل كامل، خاصة حي "تراست" ومنطقة "الواد".