 مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير ﻿
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مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 17:20 مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير | حوادث و حقوق
مثير.. اعتقال 3 شبان وفتاتين قاصرتين بمحطة عين السبع بالبيضاء..والقضية فيها الاحتجاز والتغرير
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن المصالح الأمنية المتواجدة بمحطة عين السبع بالبيضاء، أوقفت أمس 3 شبان وفتاتين قاصرتين مباشرة بعد نزولهم جميعا من قطار قادم من مدينة سلا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن المصالح الأمنية المتواجدة بمحطة عين السبع بالبيضاء، أوقفت أمس 3 شبان وفتاتين قاصرتين مباشرة بعد نزولهم جميعا من قطار قادم من مدينة سلا.

وحسب المصدر ذاته فإن المصالح الأمنية قامت بتنقيط الموقوفين ليتبين لها أن الشبان مبحوث عنهم نظرا لتورطهم في أفعال إجرامية بمدينة سلا، ليتم اقتيادهم إلى إحدى الدوائر الأمنية، مشيرا إلى أن القاصرتين رفضتا مغادرة الدائرة الأمنية وأسرتا على البقاء رفقة الموقوفين بدعوى وجود علاقة تجمعهما بهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين جميعا ومن بينهم القاصرتين تم تقديمها صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، حيث تقرر متابعة الشبان الثلاثة بتهم الاحتجاز والتغرير بقاصرات.

وأكد ذات المصدر أن القاصرتان تم تسليمهما لأولياء أمورهم، مضيفا أن المذكورتين تم استدعائهما للحلول غدا الخميس في أولى الجلسات الخاصة بالموقوفين من أجل الإدلاء بشهادتهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمينة عين السبع أفعال إجرامية

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