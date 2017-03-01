 الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات ﻿
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الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 17:06 الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات | حوادث و حقوق
الأمن يوقف أزيد من 2400 شخصا خلال حملة أمنية مهمة بالبيضاء و يحجز كميات كبيرة من المخدرات
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 10 أبريل الجاري إلى الـ 16 منه، عن توقيف 2400 شخصا، من بينهم 1758 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو

 شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

 أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 10 أبريل الجاري إلى الـ 16 منه، عن توقيف 2400 شخصا، من بينهم 1758 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة، فيما كان يشكل 642 منهم موضوع بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة.

 و ذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن العمليات التي تركز بشكل أساسي على مكافحة جميع أنواع الجرائم، لاسيما الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف، تم من خلالها توقيف 296 مشتبها فيه من أجل السرقة أو محاولة السرقة، و 772 شخصا من أجل جرائم المخدرات والاتجار في المشروبات الكحولية المهربة وغيرها.

 كما أسفرت هذه العمليات أيضا عن حجز مجموعة من المواد المحظورة، من بينها 1220 غرام من المخدرات الصلبة "الكوكايين"، و 36 كيلوغراما ونصف من مخدر الشيرا، و 1368 قرصا مخدرا، و 4132 علبة سجائر مهربة، إضافة إلى حجز أربع سيارات و 12 دراجة نارية.

 و تأتي هذه العمليات الأمنية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للوقاية من الجريمة وزجر مرتكبيها، وذلك عن طريق اعتماد مخطط عمل مندمج يراهن على الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام، وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.

‫شوف تيفي

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العمليات الأمنية شوف تيفي الكوكايين المشروبات الكحولية

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