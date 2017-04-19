خطير و بالصورة .. زوج حرق مراتو بليصانص قدام أولادو وهي ناعسة بإفران ﻿

استفاقت ساكنة منطقة ''ضاية عوا'' القريبة من مدينة افران بداية الأسبوع الجاري على وقع جريمة بشعة بعد أن أقدم زوج على حرق زوجته بصب البنزين على جسدها و هي نائمة مما أدى إلى اندلاع النيران في جسدها أمام

شوف تيفي: ع. الفطواكي



استفاقت ساكنة منطقة "ضاية عوا" القريبة من مدينة افران بداية الأسبوع الجاري على وقع جريمة بشعة بعد أن أقدم زوج على حرق زوجته بصب البنزين على جسدها و هي نائمة مما أدى إلى اندلاع النيران في جسدها أمام أبنائها الأربعة في مشهد تقشعر له الأبدان.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الزوج الذي يبلغ من العمر 42 سنة, و عند عودته إلى منزله , ليلة الاثنين أقدم و بدون سائق إنظار في حدود الساعة العاشرة على مباغتة زوجته التي كانت تغط في نوم عميق ساكبا عليها مادة البنزين قبل أن يضرم بها النار متسببا لها في حروق من الدرجة الثالثة .

و أفادت ذات المصادر أن مرتكب هذا الفعل الجرمي من المدمنين على تناول المخدرات تعود على تعنيف زوجته , حيث يتم اعتقاله و إخلاء سبيله فيما بعد حيث يقدم نفسه على أنه مختل عقلي.

و ذكرت المصادر ذاتها أن سرية الدرك الملكي التابعة لمنطقة "أزرو" قد قامت باعتقال الزوج , فيما لازالت ترقد الزوجة بمستشفى محمد الخامس بمكناس تحت رحمة الآلام .