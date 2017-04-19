بالصــــــورة:عندو الزين تتصدر قائمة الأغاني العربية و الفنانة أصالة نصري تُفاجئ أسماء لمنور بهذه الطريقة ﻿

بعد طرح ألبومها ''صبية'' والذي يضم 12 أغنية مغربية متنوعة، حققت الفنانة المغربية أسماء لمنور نجاحا كبيرا من خلال أغنيتها ''عندو الزين'' التي تصدرت للأسبوع الثاني على التوالي نسبة الاستماع.

شوف تيفي:



بعد طرح ألبومها "صبية" والذي يضم 12 أغنية مغربية متنوعة، حققت الفنانة المغربية أسماء لمنور نجاحا كبيرا من خلال أغنيتها "عندو الزين" التي تصدرت للأسبوع الثاني على التوالي نسبة الاستماع.



و قد فاجأت الفنانة أصالة نصري،أسماء بتدوينة عبر الأنستغرام، عبرت فيها عن إعجابها بجديدها الفني قائلة:بتستاهلي يا حلوة الحلوات..هو في أحلى منك.."



و بالإضافة إلى فيديو كليب "عندو الزين" يضم ألبوم أسماء لمنور 12 أغنية مغربية متنوعة بين ما هو اجتماعي وعاطفي .