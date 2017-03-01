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نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 16:43 نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني | بوليتيك
نقابة البقالي تدخل على خط إعدام صحفي يمني
دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الحكم القاضي بإعدام الصحفي اليمني الشهير يحي عبد الرقيب الجيحي، حيث أدانت هذا الحكم، وطالبت بالإفراج عن الصحفي المذكور.

شوف تيفي

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الحكم القاضي بإعدام الصحفي اليمني الشهير يحي عبد الرقيب الجيحي، حيث أدانت هذا الحكم، وطالبت بالإفراج عن الصحفي المذكور.

وشاركت النقابة المغربية للصحافة التي يوجد على رأسها عبد الله البقالي، نقابة الصحفيين اليمنيين، قلقها بعد حكم الإعدام الصادر في حق الجيحي يوم 12 أبريل الجاري، من قبل محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتابعة لهم.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، هذا '' الحكم غير الدستوري والقانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الاعلامية والصحفية واعادت اليمن الى العهود الشمولية والاستبدادية... وأدت الى نشر الخوف والرعب في اوساط الصحفيين". كما جاء في بيان النقابة اليمنية''.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد أكدت أن عبد الرقيب الجبيحي ليس '' مجرد صحفي مبتدئ ولكنه أستاذ كبير في حقل الصحافة والاعلام ولديه تاريخ في العمل المهني على طول الساحة اليمنية وله حضور ايضا في الصحافة العربية، وأستاذ سابق في كلية الإعلام وتخرج على يديه العديد من الكوادر الإعلامية سواء في معهد خليفة سابقا او كلية الاعلام. ودرس في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وتدعم النقابة المغربية نظيرتها اليمنية التي " ترفض هذا الحكم والاجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع، ولا توفر ادنى شروط المحاكمة العادلة، تجدد موقفها الرافض مثول الصحفيين أمام ما يسمى بمحكمة أمن الدولة ".

وتساندها في دعوة "كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين".

وكان أفراد من جهاز الامن القومي التابع للحوثيين ومعهم شرطة نسائية تصحبهم عربات ومدرعة، داهموا منزل الجبيحي في 6 سبتمبر 2016 عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وإرهاب عائلته وأطفاله، بالإضافة إلى أخذ هاتفه النقال والحاسوب وأوراقه الخاصة والملفات التي تحتوي بعضها مقالاته ودراساته. ومنذ ذلك الوقت و يحيى عبد الرقيب الجبيحي مختطف لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليمن الحوثيين الجبيحي

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