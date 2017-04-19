خطير وبالصور.. عساس جْراو عليه من الخدمة طلع لبوطو ديال الضُو و بغا ينتاحر نواحي الجديدة ﻿

خلق مواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الذعر في صفوف ساكنة مدينة ''خميس الزمامرة'' التابعة لإقليم ''الجديدة'', بعد محاولته الانتحار بالقاء نفسه من أعلى عمود كهربائي مباشرة أمام أعين حشد من

شوف تيفي: عبدالقادر. الفطواكي



خلق مواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الذعر في صفوف ساكنة مدينة "خميس الزمامرة" التابعة لإقليم "الجديدة", بعد محاولته الانتحار بالقاء نفسه من أعلى عمود كهربائي مباشرة أمام أعين حشد من الناس .



و ذكرت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي" أن الشخص الذي حاول الانتحار كان يعمل حارسا لملعب" احمد الشكري" بالمنطقة , قبل أن يتقرر تجديد بنائه بطلب من رئيس المجلس الحالي للمدينة .



وأضافت المصادر أن الرجل الذي بدى متأثرا قرر العدول عن محاولة الانتحار بعد إقناعه من طرف رجال الأمن و بعض الحاضرين بتعويضه عن سنوات عمله كحارس بالملعب مع إعطائه ضمانات بارجاعه إلى مكان عمله السابق, قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة من أجل معرفة التفاصيل الكاملة الذي دفعته إلى محاولة الانتحار.