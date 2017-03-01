 خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح ﻿
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خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 16:27 خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
خطير.. مختل عقلي يرتكب جريمة بشعة بأحد المقاهي بالفقيه بنصالح
علم لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الفقيه بن صالح، أنه تم توقيف شخص، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في إقدامه منتصف نهار اليوم الأربعاء، على توجيه طعنة بواسطة السلاح الأبيض لشخص كان يجلس

"شوف تيفي"+"و م ع"

 علم لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الفقيه بن صالح، أنه تم توقيف شخص، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في إقدامه منتصف نهار اليوم الأربعاء، على توجيه طعنة بواسطة السلاح الأبيض لشخص كان يجلس بأحد المقاهي، وذلك بدون سبب واضح أو دافع معلوم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وحسب المعطيات الأولية المرتبطة بالحادث ، فقد باغث المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، الضحية وأصابه على مستوى عنقه بجرح غائر، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تمكنت عناصر الأمن من حجز السكين المستخدم في الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، الذي دخل في حالة غير طبيعية وتلفظ بعبارات غير مفهومة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري التحقق من وضعه الصحي والنفسي، وذلك لتحديد جميع ظروف وخلفيات وملابسات هذا الحادث.

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المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح المعطيات النيابة العامة الوضع الصحي خلل عقلي

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