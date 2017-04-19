بالصورة..موقع بريطاني: هذا هو موعد الحرب العالمية الثالثة وهذه الدول التي ستشارك فيها ﻿

كشف موقع ''Daily Star'' البريطاني خلال الأسبوع الجاري أن موعد الحرب العالمية الثالثة سيكون ابتداء من يوم السبت 13 ماي 2017.

"شوف تيفي"

كشف موقع "Daily Star" البريطاني خلال الأسبوع الجاري أن موعد الحرب العالمية الثالثة سيكون ابتداء من يوم السبت 13 ماي 2017.



وأوضح الموقع أن عرافا برتغاليا يدعى "غورتسيو فيلييغاس"، أكد أن الحرب النووية التي ستشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الشمالية ستبدأ يوم 13 ماي، ولهذا فإن على جميع ساكنة هذه الدول أخذ الحيطة والحذر لأن هذه الحرب ستكون خطيرة وستعرف انفجارات شديدة، قائلا "لقد رأيت كرات من اللهب، تسقط من السماء وتصيب الأرض…الناس يركضون…يحاولون الاختباء من الدمار. أنا أعتقد أن هذه رموز تدل على الصواريخ النووية التي سوف تسقط على المدن والناس في كل أنحاء العالم".



وعلاقة بهذا العراف، كشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن فيلييغاس تنبأ سنة 2015 بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وأيضا بوقوع هجوم كيماوي بالصواريخ على سوريا.