وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين ﻿

قررت وزارة الصحة مواصلة مجهوداتها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها وتحسين ظروف عملهم وبالخصوص الأطر التمريضية، وذلك تنفيذا لمحاور اتفاق 5 يوليوز2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي.

"شوف تيفي"



قررت وزارة الصحة مواصلة مجهوداتها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها وتحسين ظروف عملهم وبالخصوص الأطر التمريضية، وذلك تنفيذا لمحاور اتفاق 5 يوليوز2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي.

وحسب بلاغ توضيحي من وزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ففي نفس الإطار، شرعت الوزارة ، منذ مدة، في معالجة الوضعية العلمية والوضعية الإدارية للأطر التمريضية، قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة، حتى تتمكن من الانخراط الإيجابي في المشروع الإصلاحي للمنظومة الصحية ببلادنا.

وأوضحت الوزارة أنها قررت بخصوص الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول( باكالوريا + 3 سنوات من التكوين) المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي) (IFCSللممرضات والممرضين، وبعد مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، تم إقرار عبر إرسالية بتاريخ 16 فبراير 2016 تحت رقم 02/431، السماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، شأنهم شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الإجازة من الكليات والمعاهد الأخرى، أما بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الثاني ( باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية، فقد تم إقرار إمكانية ولوجهم سلك الدكتوراه، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الماستر بالكليات والمعاهد الأخرى، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016.

وأكد وزارة الصحة أن قراراتها هذه مكنت مجموعة من حاملي شهادات الطور الأول من التسجيل بسلك الماستر،وتسجيل حاملي شهادة الطور الثاني بسلك الدكتوراه بعدد من الكليات الوطنية،وذلك حسب الشروط المعتمدة لكل تخصص، مشيرة إلى أنها ستفتح تدريجيا أول ماستر بيداغوجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة بداية بمعاهد الرباط، فاس، مراكش، برسم سنة 2017/2018. وسيتم نشر دفتر المعايير البيداغوجية المصادقعليه بالجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة المذكورة بخصوص الوضعية الإدارية، والمقصود بها إدماج الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الأول والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه(LMD) في السلم العاشر(10) عوض السلم التاسع(9) حاليا، وكذا الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الثاني في السلم الحادي عشر (11) عوض السلم العاشر (10) حاليا، والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه(LMD) ، "أكدت" أحقية هذا المطلب وأهميته في تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة على غرار الأطر الأخرى من حاملي الشهادات المماثلة بالوظيفة العمومية والتي تبلغ مدة التكوين بها ثلاث سنوات ( الإجازة ) أو خمس سنوات ( الماستر)، حيث ستواصل مجهوداتها إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول الملائمة والمنصفة، وذلك من خلال إعداد وإصدارمرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد.

واعتبارا لما سلف، أشارت وزارة الصحة، إلى أنها تؤمن بأهمية العنصر البشري ودوره الأساس في النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، ستواصل مجهوداتها، إلى جانب شركائها الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، لتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة الصحية؛ أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، كما ستحرص الوزارة على تحسين ظروف عمل مهنيي هذا القطاع الحيوي، داعية الجميع إلى تكثيف الجهود والتفاني في العمل خاصة حينما يتعلق الأمر بمهنتي الطب والتمريض باعتبارهما مهن نبيلة وشريفة تتكفل بما هو أغلى شيء لدى الإنسان.



