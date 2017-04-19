مثير وبالصور..ولد الفشوش مْحيح في الفايسبوك بالفيراري عاوتاني ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور ''حمزة الدرهم'' أو ولد االفشوش كما أطلق عليه عقب تداول مقطع فيديو ظهر خلاله وهو في حالة غير طبيعية



"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور "حمزة الدرهم" أو ولد االفشوش كما أطلق عليه عقب تداول مقطع فيديو ظهر خلاله وهو في حالة غير طبيعية خلال تسببه في حادثة سير بواسطة سيارته السريعة من نوع "فيراري".

وظهر "ولد الفشوش" في هذه الصور وهو يعيش حياة "البذخ" والثراء، وقد ركز النشطاء على صوره التي ظهر خلالها بالملاهي الليلية رفقة مجموعة من أصدقائه وهو يتعاطى الكحول.

وطالب النشطاء من مديرية الحموشي بمحاسبة جميع المتورطين في قضية "ولد الفشوش" بمن فيهم هذا الأخير، موضحين بأن القانون فوق الجميع ولا يفرق بين غني وفقي.



