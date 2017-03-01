استئنافية البيضاء تُؤجل البث في ملف 14 أمنيا متورطين في تهم ''تعذيب و تعنيف'' ﻿

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح اليوم الأربعاء في تأجيل النظر إلى غاية 10 ماي المقبل في حق الـ14 أمنيا متهمين من أجل ''التعذيب الناتج عنه وفاة'', بسبب غياب شرطيين كانا قد استفادا



شوف تيفي: ع. الفطواكي



قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح اليوم الأربعاء في تأجيل النظر إلى غاية 10 ماي المقبل في حق الـ14 أمنيا متهمين من أجل ''التعذيب الناتج عنه وفاة'', بسبب غياب شرطيين كانا قد استفادا من البراءة عن الحضور لهذه الجلسة .

و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الجلسة شهدت حضور 6 أمنيين متابعين في الملف إلى جانب 6 آخرين كانو قد متعوا بالسراح بعد انقضاء فترة حبسهم , حيث استمعوا للمتورطين في جلسة اليوم عبر تقنية ''فيديو المؤتمرات'' بسبب عدم جاهزية هذا الملف.

و كانت المحكمة الابتدائية بالبيضاء قد أصدرت في وقت سابق أحكاما تراوحت بين 10سنوات و البراءة نهاية السنة الماضية , بسبب تورطهم في ما سُمي باستعمال العنف المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بعد أن رصت كاميرات تورط المعتقلين في استعمال العنف في حق شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها .





