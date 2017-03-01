 قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل ﻿
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قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 15:14 قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل | بوليتيك
قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل
برئاسة حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، حسم إجتماع للجنة التنفيذية في أحد أهم نقطة خلافية بين الأطراف المتصارعة داخل الحزب، وهي عرض المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب على أنظار أعضاء

شوف تيفي

برئاسة حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، حسم إجتماع للجنة التنفيذية في أحد أهم نقطة خلافية بين الأطراف المتصارعة داخل الحزب، وهي عرض المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب على أنظار أعضاء المؤتمر الإستثنائي نهاية الشهر الجاري.

وكشف بلاغ للحزب، عن إنعقاد إجتماع عادي للجنة التنفيذية مساء أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017 بالمركز العام للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط، حيث تضمن جدول الأعمال عدة قضايا سياسية و تنظيمية.

وإستنادا للبلاغ، ثمن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين مضامين محضر الاتفاق السابق، "الذي عكس إرادة الاستقلاليين و الاستقلاليات في الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا على كافة المستويات".

و اتفق أعضاء قيادة الحزب الحاضرون في الاجتماع و بالإجماع على الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي لحزب الاستقلال بتاريخ التاسع و العشرين من شهر أبريل 2017 على أن يتضمن نقطتين في جدول أعماله و تتعلقان بالتداول في المادتين 91 و 54 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال.

وأضاف البلاغ الذي أورده الموقع الرسمي للحزب، أنه تم الاتفاق على تكوين لجينة من بين أعضاء اللجنة التنفيذية تتكلف بإعداد مشروع تصور كامل للمؤتمر الاستثنائي تعرضه على أنظار اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها القادم، حيث ناقش الحاضرون، مجمل التطورات السياسية التي استجدت في بلادنا خلال الأسابيع القليلة الماضية و سبل التعامل معها خصوصا ما يهم تداعيات تشكيل الحكومة الجديدة و البرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان و تحديد موقف الحزب الذي سيتخذه أثناء التصويت على الحكومة الجديدة بمجلس النواب.


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