 إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين | مجتمع

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين

مثير وبالصور..ولد الفشوش مْحيح في الفايسبوك بالفيراري عاوتاني | مجتمع

مثير وبالصور..ولد الفشوش مْحيح في الفايسبوك بالفيراري عاوتاني

صادم.. الغش والتحرش والإضرار بالملك العام.. سلوكات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب | مجتمع

صادم.. الغش والتحرش والإضرار بالملك العام.. سلوكات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب

استئنافية البيضاء تُؤجل البث في ملف 14 أمنيا متورطين في تهم تعذيب و تعنيف | حوادث و حقوق

استئنافية البيضاء تُؤجل البث في ملف 14 أمنيا متورطين في تهم ''تعذيب و تعنيف''

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل | بوليتيك

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي

إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان | بوليتيك

إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان

بالصور و بالفيديو..شوفو أشنو خرج من شاطئ الصابليت فالمحمدية وهاشنو وقع للمصطافين | حوادث و حقوق

بالصور و بالفيديو..شوفو أشنو خرج من شاطئ الصابليت فالمحمدية وهاشنو وقع للمصطافين

عاجل..حريق مهول داخل محل لبيع النظارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول داخل محل لبيع النظارات بالبيضاء

بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي: أطالبه أن يراجع نفسه | مجتمع

بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي:

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 15:11 إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان | بوليتيك
إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان
رغم التكثم الشديد من طرف قياديي حزب العدالة والتنمية، علمت ''شوف تيفي'' عن وجود صراع كبير بين قياديين بارزين بالحزب، مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني عن تشكيل الحكومة.

شوف تيفي

رغم التكثم الشديد من طرف قياديي حزب العدالة والتنمية، علمت ''شوف تيفي'' عن وجود صراع كبير بين قياديين بارزين بالحزب، مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني عن تشكيل الحكومة.

وأفاد عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن زميله والقيادي في الحزب مصطفى الرميد، لم يلجأ لحائطه على الفايسبوك لتدوين رأيه حول موقف بن كيران من الحكومة الحالية إعتباطا، وإنما بعد إشتداد الأزمة بين قياديي الحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن آخر مرة كتب فيها الرميد تدوينة على حائطه بالفايسبوك بهذه الصيغة، تعود للحملة الإنتخابية التي سبقت إقتراع 7 أكتوبر، حيث أن مصطفى الرميد من خلال تدوينته يؤكد موافقة بن كيران على دخول الإتحاد الإشتراكي لكنه عبر عن إمتعاضه من أشياء أخرى بقيت سرية بين العثماني والرميد وبن كيران فقط .

وقال ذات المصدر، أن الأمانة العامة للحزب باعتبارها أعلى سلطة تنفيذية في الحزب، لم تجتمع لدراسة المشاكل التي يتخبط فيها الحزب وقواعده.

وإستنادا لذات المصدر، فأغلبية أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' الذين لم يعارضوا تواجد الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية، حصلوا على مناصب وزارية في الحكومة، فيما عضوين عبرا عن رفضهما دخول حزب الوردة، لم يتم إقتراحهما من الأصل كوزراء في حين ''قيل أنهما إعتذرا عن الإستوزار''.

هذا، وتصاعدت الأصوات المطالبة بعقد مجلس وطني للحزب لتسمية أعضاء الأمانة العامة الذين وافقوا على مفاوضات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تزامنا مع عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان وسط تخوفات من امتناع برلمانيي البيجدي التصويت إيجابا على مشاريع البرنامج الحكومي.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مشاريع البرنامج الحكومي البيجدي التصويت الوردة الرفض شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل | بوليتيك

قادة الإستقلال يتفقون على تداول المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب في المؤتمر الإستثنائي المقبل

منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف

العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو) | بوليتيك

العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو)

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش.. | زووم
منذ 3 ساعات

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش..

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس | مال و أعمال

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ ! | زووم

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين | مجتمع
منذ 4 دقائق

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين

مثير وبالصور..ولد الفشوش مْحيح في الفايسبوك بالفيراري عاوتاني | مجتمع

مثير وبالصور..ولد الفشوش مْحيح في الفايسبوك بالفيراري عاوتاني

صادم.. الغش والتحرش والإضرار بالملك العام.. سلوكات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب | مجتمع

صادم.. الغش والتحرش والإضرار بالملك العام.. سلوكات بالمؤسسات التعليمية بالمغرب

استئنافية البيضاء تُؤجل البث في ملف 14 أمنيا متورطين في تهم تعذيب و تعنيف | حوادث و حقوق

استئنافية البيضاء تُؤجل البث في ملف 14 أمنيا متورطين في تهم ''تعذيب و تعنيف''

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.