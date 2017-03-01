إحتقان بين أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' عشية عرض البرنامج الحكومي في البرلمان ﻿

رغم التكثم الشديد من طرف قياديي حزب العدالة والتنمية، علمت ''شوف تيفي'' عن وجود صراع كبير بين قياديين بارزين بالحزب، مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني عن تشكيل الحكومة.

شوف تيفي



رغم التكثم الشديد من طرف قياديي حزب العدالة والتنمية، علمت ''شوف تيفي'' عن وجود صراع كبير بين قياديين بارزين بالحزب، مباشرة بعد إعلان سعد الدين العثماني عن تشكيل الحكومة.

وأفاد عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن زميله والقيادي في الحزب مصطفى الرميد، لم يلجأ لحائطه على الفايسبوك لتدوين رأيه حول موقف بن كيران من الحكومة الحالية إعتباطا، وإنما بعد إشتداد الأزمة بين قياديي الحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن آخر مرة كتب فيها الرميد تدوينة على حائطه بالفايسبوك بهذه الصيغة، تعود للحملة الإنتخابية التي سبقت إقتراع 7 أكتوبر، حيث أن مصطفى الرميد من خلال تدوينته يؤكد موافقة بن كيران على دخول الإتحاد الإشتراكي لكنه عبر عن إمتعاضه من أشياء أخرى بقيت سرية بين العثماني والرميد وبن كيران فقط .

وقال ذات المصدر، أن الأمانة العامة للحزب باعتبارها أعلى سلطة تنفيذية في الحزب، لم تجتمع لدراسة المشاكل التي يتخبط فيها الحزب وقواعده.

وإستنادا لذات المصدر، فأغلبية أعضاء الأمانة العامة ''للبيجيدي '' الذين لم يعارضوا تواجد الإتحاد الإشتراكي في الأغلبية، حصلوا على مناصب وزارية في الحكومة، فيما عضوين عبرا عن رفضهما دخول حزب الوردة، لم يتم إقتراحهما من الأصل كوزراء في حين ''قيل أنهما إعتذرا عن الإستوزار''.



هذا، وتصاعدت الأصوات المطالبة بعقد مجلس وطني للحزب لتسمية أعضاء الأمانة العامة الذين وافقوا على مفاوضات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تزامنا مع عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان وسط تخوفات من امتناع برلمانيي البيجدي التصويت إيجابا على مشاريع البرنامج الحكومي.





