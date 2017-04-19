بالصور و بالفيديو..شوفو أشنو خرج من شاطئ الصابليت فالمحمدية وهاشنو وقع للمصطافين ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو و صور تظهر قنديل البحر على شاطئ الصابليت بالمحمدية.
وعلمت "شوف تيفي" أن عدد من المصطافين تعرضوا إلى لسعات قنديل البحر الأزرق الذي فاجأ المصطافين بالمحمدية.
وقد تم نقل طفل أصيب بلسعة القنديل الأزرق إلى مستشفى المدينة.
و تشهد بعض شواطئ المملكة خلال الفترة الحالية ، ظهور أنواع من قناديل البحر ما يستوجب من رواد الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب منها.
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