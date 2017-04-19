عاجل..حريق مهول داخل محل لبيع النظارات بالبيضاء ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء حريق مهول داخل محل تجاري متخصص في بيع النظارات يوجد على مستوى ممر سوميكا بالبيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء حريق مهول داخل محل تجاري متخصص في بيع النظارات يوجد على مستوى ممر سوميكا بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي، ما تسبب في تفحم المحل التجاري بالكامل نظرا لقوة ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة في جميع جنباته.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنة تابعة للوقاية المدينة، تمكنت من إخماد النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة، بينما فتحت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.