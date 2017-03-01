 بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي: أطالبه أن يراجع نفسه ﻿
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بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي: أطالبه أن يراجع نفسه

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 14:28 بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي: أطالبه أن يراجع نفسه | مجتمع
بالفيديو..نايضة بين الفيزازي و أبو حفص حول الإرث..أبو حفص: الصحابة غيروا نصوصا قرآنية والفيزازي: أطالبه أن يراجع نفسه
أثير مُجددا نقاش الإرث بعد الخروج الإعلامي الأخير للباحث في العلوم الشرعية محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ ''أبو حفص''، والذي دعا إلى إعادة النظر في مسألة الإرث، رغم وجود نص قرآني قطعي أثار المسألة

 

شوف تيفي: عباس الزرقاوي/محمد أسوار


أثير مُجددا نقاش الإرث بعد الخروج الإعلامي الأخير للباحث في العلوم الشرعية محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ ''أبو حفص''، والذي دعا إلى إعادة النظر في مسألة الإرث، رغم وجود نص قرآني قطعي أثار المسألة بشكل صريح.

وخلق أبو حفص بتصريحاته الأخيرة، جدلا واسعا امتد صداها ليصل إلى بعض الفقهاء والماشييخ المغاربة ومتتبعي الشأن الديني، بين منتقد بشدة لما جاء به أبو حفص، وبين مدافع على مسألة إعادة النظر في أحكام الإرث.

ورغم هذا الجدل، إلا أن أبو حفص دافع عن فكرته، وقال إن الغلط الذي وقع فيه منتقدوه هو اعتبار أن ''الأحكام القرآنية غير قابلة للتغيير''، بينما الواقع يتبث، بحسب أبو حفص، أن '' الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين غيروا نصوصا قرآنية صريحة في القرآن''، منها أن عمر ابن الخطاب، ثاني هؤلاء الخلفاء، '' أوقف حد السرقة وقسمة الغنيمة، رغم ورود نصوص قرآنية قطعية في هذا الباب''، موضحا أن ما أقدم عليه الصحابي المذكور ''وافق عليه الجميع لأن أسباب النزول قد تغيرت''.


واعتبر رفيقي، موضحا لـ ''شوف تيفي'' مواقفه في اتصال هاتفي، أن أحكام الإرث كانت '' ثورية'' في عصرها ووقتها، بينما اليوم هناك حاجة لـ ''أن نرتقي بهذه التشريعات نظرا لكثير من المتغيرات الاجتماعية''، مما يتطلب فتح حوار ''جدي ونقاش حول موضوع الإرث''، وهي المسألة التي أثارت حفيظة عدة أفعال وأسماء لم يرقها الأمر، بحسب أبو حفص.

وأضاف أن آية الإرث ليست الوحيدة التي تجاوزها الناس بسبب تغير الظروف، بل حتى آية القتال والجهاد وملك اليمين والعبيد، متجاوزة أيضا، فلماذا لا نقول اليوم بمقاتلة وجهاد الكفار وملك وسبيهم إذا كان الأمر كذلك، يتساءل رفيقي.

وعلى الطرف النقيض، واجه الشيخ محمد الفيزازي، ما قاله أبو حفص بكثير من الاستهجان، داعيا إياه إلى مراجعة نفسه لأنه ''يناقش ما لا يناقش في أحكام الشريعة الإسلامية''، قائلا أن '' القطعيات في الدين ليست محل نقاش، فلا أناقش وحدانية الله مثلا، ونناقش ما حرم الله بنص قطعي ولا ينبغي أن نحشر أنفسنا في ما يرضي غلاة العلمانية''، يقول الفيزازي.

واعتبر الفيزازي، في حديثه لـ ''شوف تيفي''، أن مسألة الاجتهاد في الإرث وغيرها من المسائل الشرعية الأخرى التي ورد فيها نص قطعي '' تعتبر تلاعبا بالإسلام الذي ننتمي إليه''، لأن ''مجال الاجتهاد معروف ولا نناقش ما أوصانا به الله''.

وطالب الشيخ الفيزازي من أبو حفص مراجعة نفسه قائلا '' أبو حفص رجل مؤدب ومتعلم، لكن مثل هذه الخرجات تمسح عنه كل ذلك وتجعله ينزل إلى الحضيض.




 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الإرث المغرب أبو حفص الفيزازي الخلفاء الراشدين عمر ابن الخطاب القرآن

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