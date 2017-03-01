انفراد..عائلة ''الدرهم'' و محامي ولد الفشوش لي حيح بالشامبانيا فالفيراري يخرجون عن صمتهم و هذه هي التفاصيل ﻿

رفض ''ع .الدرهم'' شقيق ''حمزة .الدرهم'' الملياردير الصحراوي إعطاء أي توضيح بخصوص الحادث و الفوضى التي تسبب فيها شقيقه حمزة أول أمس بالرباط، بعد سكره العلني والسياقة في حالة سكر طافح مما تسبب في حادثة



شوف تيفي





رفض ''ع .الدرهم'' شقيق ''حمزة .الدرهم'' الملياردير الصحراوي إعطاء أي توضيح بخصوص الحادث و الفوضى التي تسبب فيها شقيقه حمزة أول أمس بالرباط، بعد سكره العلني والسياقة في حالة سكر طافح مما تسبب في حادثة سير أدت إلى إحداث أضرار مادية بثلاث سيارات في الشارع العام.

و فضل ''ع.الدرهم'' الذي بدا متأثرا بما وقع، عدم الإدلاء بأي تصريح في الواقعة نظرا للتطورات المتسارعة التي يشهدها الملف.

من جهته أكد محامي عائلة الدرهم لقناة ''شوف تيفي'' أن ''العائلة تمر بحالة نفسية وصفها بـ''الصعبة'' بسبب تهور ابنهم حمزة'' وأضاف أنهم ''تحت صدمة ما وقع'' حيث فضل أفراد من العائلة الشهيرة بالصحراء عدم الإدلاء بأي توضيحات إلى حين معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث .

و أشار المحامي إلى أن شريط الحادث الذي تم تداوله عبر الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' خلال اليومين الماضيين هو معزول عن الشريط الذي ظهر به المعني بالأمر و هو يحتسي الخمر داخل سيارته.





