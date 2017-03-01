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منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 14:14 منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف | بوليتيك
منظمة حقوقية تطالب غوتيريس بإحصاء لاجئي تندوف
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريس، بإجراء إحصاء شامل للاجئين بمخيمات تندوف.

شوف تيفي


طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريس، بإجراء إحصاء شامل للاجئين بمخيمات تندوف.


وقال لاركو بوبكر، رئيس المنظمة المذكورة، في تصريح لقناة '' شوف تيفي''، إن مطالب المنظمة تأتي في سياق التقرير الذي قدمه غوريتيس لمجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد مهمة '' المينورسو''، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة إحصاء ساكنة تندوف رغم وروده في تقارير سابقة ذات صلة.


وأضاف في تصريح لـ '' شوف تيفي''، أنه رغم أهمية هذا المطلب، ودعوة مجموعة من الهيئات الحقوقية إلى أخذه بعين الاعتبار، إلا أن التقرير الذي رفعه غوتيريس إلى مجلس الأمن لم يتضمن مسألة إحصاء لاجئي تندوف، لأن هذه العملية التي تتم من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعني '' أن هؤلاء لديهم الحق في العودة لبلادهم أو البقاء في الجزائر أو تنقيلهم نحو دولة ثالثة''.


وشدد على أن إحصائهم يعتبر حق من حقوق ساكنة تندوف، لذا يضيف نحن '' نطالب في المنظمة أن تتم هذه العلمية''، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقول لاركو بوبكر، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي وجهت نداء للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الباب.




‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غوريتيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

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