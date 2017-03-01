 العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو) ﻿
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العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو)

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 14:11 العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو) | بوليتيك
العثماني يحث وزراءه إلى التحلي بالأمانة والصدق وتغليب المصلحة العامة لتحقيق انتظارات المغاربة ( فيديو)
قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في أول اجتماع يجمعه بوزراء حكومته، اليوم الأربعاء 19 أبريل 2017، مجموعة من ''التوصيات والإرشادات'' لهؤلاء الوزراء، وذلك في افتتاح المجلس الحكومي.

شوف تيفي


قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في أول اجتماع يجمعه بوزراء حكومته، اليوم الأربعاء 19 أبريل 2017، مجموعة من ''التوصيات والإرشادات'' لهؤلاء الوزراء، وذلك في افتتاح المجلس الحكومي.

العثماني الذي قال في بداية كلمته، إنه يعتز بالثقة الملكية والتشريف الملكي في تعيين أعضاء الحكومة، حث ''نفسه وجميع الوزراء على بدل المجهودات ليكونوا في مستوى المسؤولية''، مشددا على أن '' أعضاء الحكومة ليسوا موظفين عاديين إنما هم مسؤولين سياسيين، لديهم مسؤولية يجب أن يشعروا بها''.

وأضاف العثماني متحدثا في أول مجلس حكومي '' يجب أن نتحلى على أعلى درجة الأمانة والصدق والمسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين، والإنصات للناس والمواطنين ولانتظاراتهم''، داعيا إلى '' تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كي نكون في مستوى التطلعات والانتظارات..''.

وأكد العثماني أن فريق حكومته إذا تحلى بالصفات السالفة الذكر، فإنه '' سنؤدي واجبنا كما ينتظره المغاربة''.




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