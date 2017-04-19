مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة ''حسن'' الأب الذي قُتل بطريقة بشعة داخل أحد المنازل بحي بوشنتوف بالبيضاء أول أمس الاثنين على يد شقيقين.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة "حسن" الأب الذي قُتل بطريقة بشعة داخل أحد المنازل بحي بوشنتوف بالبيضاء أول أمس الاثنين على يد شقيقين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية يبلغ من العمر قيد حياته 30 سنة وهو أب لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وكان ينتظر أن يرزق بطفل آخر من زوجته الحامل في شهرها الخامس.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية يعمل كعامل نظافة في شركة "ترامواي البيضاء"، مشيرا إلى أن خبر مقتله شكل صدمة لجميع المقربين منه وخاصة أسرته الصغيرة التي لم تصدق بعد مغادرته الحياة فاجأة ودون سابق إنذار.

وأكد ذات المصدر أن الشقيق الثاني المتورط في الجريمة، تم اعتقاله من طرف الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بعد 48 ساعة من البحث وقد تم وضعه إلى جانب شقيقه الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها.

جدير بالذكر أن خلافات بين أسرتين تعيشان بمنزل واحد، انتهت بمقتل "حسن" على يد شقيقين اعترضا سبيله خلال مغادرته مقر عمله، ووجها له مجموعة من الطعنات المميتة ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.