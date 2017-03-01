وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية ﻿

وافق المجلس الحكومي، الذي انعقد صبيحة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع البرنامج الحكومي المنتظر عرضه عشية اليوم على أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في جلسة عمومية.

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وافق المجلس الحكومي، الذي انعقد صبيحة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع البرنامج الحكومي المنتظر عرضه عشية اليوم على أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في جلسة عمومية.



وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء الحكومة عرضا حول مشروع البرنامج الحكومي ووافقوا عليه، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية تعقد اليوم، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.



كما تتبع أعضاء الحكومة، خلال هذا الاجتماع، عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تناول فيه مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتدبير هذه المرحلة، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.





