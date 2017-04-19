بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات ﻿

هاجمت الفنانة المغربية دنيا باطمة باستخدام موقع التواصل الاجتماعي ''السناب شات'' أعدائها الذين وصفتهم بـ ''الضفادع'' لأنهم قاموا بإهانتها وإهانة شقيقتها ووالدتها.

"شوف تيفي":

هاجمت الفنانة المغربية دنيا باطمة باستخدام موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات" أعدائها الذين وصفتهم بـ "الضفادع" لأنهم قاموا بإهانتها وإهانة شقيقتها ووالدتها.

ويبدو من خلال الكلمات التي نشرتها دنيا فإن الفنانة استهدفت بكلامها "سيدة" وصفتها بالضفدعة دون أن تذكر اسمها، وهو ما جعل العديد من النشطاء يخمنون أن باطمة تقصد بكلامها طليقة زوجها المدعوة "منى السابر".

جدير بالذكر أن حربا كلامية، اندلعت أخيرا بمواقع التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام بين دنيا باطمة ومنى السابر طليقة زوجها محمد الترك، وذلك بسبب خلاف حول الأحق في حضانة حلا الترك وشقيقيها.