عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار'' ﻿

اهتز سكان حي المسيرة 2 بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء على وقع خبر صادم بعدما تم توقيف سيدة مُنقبة داخل حمام شعبي متلبسة بتصوير النساء عاريات.

شوف تيفي:م غ /ك ع

اهتز سكان حي المسيرة 2 بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء على وقع خبر صادم بعدما تم توقيف سيدة مُنقبة داخل حمام شعبي متلبسة بتصوير النساء عاريات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن تفاصيل الواقعة، تعود لمساء الثلاثاء، بعدما ضبطت المشرفات على الحمام ''كسالات'' سيدة مطلقة تبلغ من العمر 40 سنة و هي تحاول تصوير سيدات عاريات بحمام مولاي رشيد المسيرة 2 و تضع النقاب.

و بعد محاصرتها، تم توقيف السيدة و هي أم مطلقة من طرف الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد.

و بعد التحقيق معها تبين أن المدعوة حسناء كانت تُصور النساء بهدف إرسال صورهن إلى سعودي مقيم في المغرب أوهمها أنه سيوفر لها عمل قار بالسعودية كطباخة.