بالفيديو.. تامر حسني اتصل بسعد المجرد بعد مغادرته السجن وأغنية جديدة تجمعها مستقبلا ﻿

كشف الفنان المصري تامر حسني في تصريح أدلى به لبرنامج ''إيتي بالعربي'' أن اتصالا هاتفيا جمعه بالفنان المغربي سعد المجرد بعد مغادرته السجن وحصوله على السراح المؤقت.





"شوف تيفي"



كشف الفنان المصري تامر حسني في تصريح أدلى به لبرنامج "إيتي بالعربي" أن اتصالا هاتفيا جمعه بالفنان المغربي سعد المجرد بعد مغادرته السجن وحصوله على السراح المؤقت.

وأوضح تامر حسني أنه كان دائم التواصل رفقة زوجته المغربية بسمة مع والدي المجرد "البشير عبدو ونزهة الركراكي" من أجل الاطمئنان على حالة "المعلم" خلال تواجده بالسجن.

وكشف حسني على أن هناك عمل غنائي "دويتو" مشترك سيجمعه بالمجرد مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا العمل كان سيسجل سابقا إلى أن اعتقال المجرد عطل هذا المشروع.



