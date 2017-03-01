حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ''ولد الفشوش'' وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم على تطبيق القانون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن البحث والتحقيق الذي تجريه الشرطة القضائية الولائية لمدينة الرباط حول واقعة ''ولد الفشوش'' سيشمل كذلك بالإضافة إلى حمزة الذي يخضع حاليا للاستنطاق مرافقا له وبعض الأطراف الأخرى

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن البحث والتحقيق الذي تجريه الشرطة القضائية الولائية لمدينة الرباط حول واقعة ''ولد الفشوش'' سيشمل كذلك بالإضافة إلى حمزة الذي يخضع حاليا للاستنطاق مرافقا له وبعض الأطراف الأخرى المتداخلة في القضية.

وحسب مصدر مقرب، ''لولد الفشوش'' فالتحقيقات جارية على قدم وساق للوقوف على جميع تفاصيل الموضوع، حيث لن يقتصر التحقيق فقط مع الفاعل الرئيسي في الحادثة ''حمزة، د'' وإنما صديقا له وأطرافا أخرى ستكشف عنها التحقيقات والأبحاث في الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن إجراءات البحث لازالت متواصلة مع المعني بالأمر وصديقه، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية، بمافيه أطراف أخرى سيشملها التحقيق، حيث أكد ذات المصدر، أن عبد اللطيف الحموشي عازم على تطبيق القانون في حق كل من تبث تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون.

وفي ذات السياق، تم وضع شرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي في الموضوع، بإشراف من النيابة العامة المختصة و يتعلق الأمر، بضابط أمن كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط حادثة السير المذكورة، و كذا مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير و الذي كان يشرف على إجراءات المعاينة.



