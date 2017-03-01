 المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها الخِمار | مجتمع

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار''

بالفيديو.. تامر حسني اتصل بسعد المجرد بعد مغادرته السجن وأغنية جديدة تجمعها مستقبلا | ثقافة و فنون

بالفيديو.. تامر حسني اتصل بسعد المجرد بعد مغادرته السجن وأغنية جديدة تجمعها مستقبلا

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ولد الفشوش وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم على تطبيق القانون | مجتمع

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ''ولد الفشوش'' وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف

ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه | بوليتيك

ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه

خطير وبالصور..حادثة سير جد مروعة على الطريق السيار بمدينة أكادير+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..حادثة سير جد مروعة على الطريق السيار بمدينة أكادير+تفاصيل

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 12:55 المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب | مجتمع
المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ادعاءات بشأن وجود حوار مفتوح مع فئة خاصة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ادعاءات بشأن وجود حوار مفتوح مع فئة خاصة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضحت المندوبية في بلاغ، بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية مفاده أن هناك حوارا مع فئة خاصة من نزلاء المؤسسات السجنية، أنه "ليس هناك أي حوار مفتوح من طرف أي جهة مع فئة النزلاء المشار إليها في هذه المقالات"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باستجابة المندوبية العامة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته وأعلنت عنه للرأي العام.

وأبرزت المندوبية أن هذا البرنامج كان موضوع اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء، وهو برنامج موجه لكل فئات النزلاء وليس محصورا في فئة خاصة منها.

وتندرج استجابة المندوبية العامة لهذه الطلبات، يضيف المصدر، في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها من أجل منح النزلاء من جميع الفئات إمكانية التعبير عن احتياجاتهم وطلباتهم وشكاواهم في إطار ممارستهم كمواطنين لحقوقهم المضمونة دستورا وتشريعا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواقع الإلكترونية الإرهاب التطرف الأمم المتحدة النزلاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها الخِمار | مجتمع

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار''

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ولد الفشوش وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم على تطبيق القانون | مجتمع

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ''ولد الفشوش'' وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم على تطبيق القانون

عاجل ورسميا..مديرية الحموشي تتخذ هذا القرار الصارم في حق شرطيين حضرا حادثة السير التي ارتكبها ولد لفشوش | مجتمع

عاجل ورسميا..مديرية الحموشي تتخذ هذا القرار الصارم في حق شرطيين حضرا حادثة السير التي ارتكبها ''ولد لفشوش''

عاجل و انفراد ..اعتقالات وتطورات جديدة في حادثة سير ولد لفشوش | مجتمع

عاجل و انفراد ..اعتقالات وتطورات جديدة في حادثة سير ولد لفشوش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش.. | زووم
منذ 31 دقيقة

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش..

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس | مال و أعمال

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ ! | زووم

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها الخِمار | مجتمع

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار''

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.